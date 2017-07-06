06.07.2017 | 18:19

Пензенцев и гостей области приглашают на грандиозный праздник. В субботу, 8 июля, пройдет Тихвинская ярмарка. По традиции она состоится в Кузнецком районе в усадьбе Александра Радищева.

«Гостей встретят хозяева усадьбы, которые сохранили дух времени писателя», - рассказала зам. гендиректора объединения литературно-мемориальных музеев области Виолетта Добрякова.

В рамках ярмарки пройдет конкурс музыкантов «Сурская гармонь». Также пекари будут соревноваться в приготовлении лучшего русского пирога.

«Раньше участников в конкурсе сарафанов было 5-7 человек, сейчас же более 30 заявок», - уточнила гендиректор объединения литературно-мемориальных музеев области Надежда Никулаенкова.

Начнется действо в 10:30. Впервые в этом году всех желающих побывать на Тихвинской ярмарке решили доставить до места назначения.

«Любой из горожан может доехать на автобусе за 550 рублей туда и обратно», - уточнила Надежда Никулаенкова.

Отправка в 7:00 с площади Ленина.