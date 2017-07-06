06.07.2017 | 16:07

«Визит алой дамы» закрыл 224-й сезон в Пензенском драматическом театре. Это спектакль по пьесе швейцарского драматурга ХХ века Фридриха Дюрренматта. Главная роль в премьере отдана юбилярше Наталье Старовойт - любимице местной публики.

«У нее есть какая-то изюминка, она неповторима», - поделилась зрительница Тамара Тимакова.

За несколько минут до выхода на сцену артистка немного нервничала. Она играет эксцентричную миллиардершу Клару Цаханассьян - одну из самых богатых женщин мира, которая неожиданно приезжает в родной город.

«Сначала меня напугало, а потом обрадовало, что я за это взялась. Нужно пробовать такие роли - на сопротивление», - заявила Наталья Старовойт.

Автор постановки - столичный режиссер Павел Артемьев. По его задумке, спектакль - это яркое, гротескное, практически цирковое действо со спецэффектами и необычными костюмами.

«Это не классический театр, а более европейский, что ли», - отметил Павел Артемьев.

В спектакле занята большая часть труппы театра. «Визит алой дамы» - это премьера, о которой еще долго будут говорить. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно увидеть постановку своими глазами.