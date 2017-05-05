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Культура | В Заречном открылась выставка, посвященная селиксенскому гарнизону

05.05.2017|10:17
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В четверг, 4 мая, в музейно-выставочном центре Заречного состоялась презентация постоянной экспозиции «Возвращение в Селиксу».

Выставка, посвященная истории селиксенского военного гарнизона, еще до своего открытия вызвала горячие споры в связи с ее смысловым содержанием и необычной концепцией.

За время Великой Отечественной войны селиксенская бригада подготовила свыше 400 тысяч бойцов, которые сражались на всех фронтах. Но вместе с тем невозможно не учитывать те человеческие трагедии, которые затронули тысячи людей, оказавшихся в этом военном гарнизоне.

По идее авторов, выставка предназначена не для больших экскурсионных групп, а для одиночных посетителей, которые сами с помощью путеводителя исследовали бы материал и формировали собственное мнение о селиксенских лагерях.

Автор концепции, заместитель директора музейно-выставочного центра Виктор Кладов, отмечает многоуровневость экспозиции. Для кого-то из посетителей будет достаточно лишь осмотреть экспонаты и полистать документы. Тот, кто пожелает глубже и внимательнее изучить материалы, получит пищу для размышлений о том, какую цену пришлось заплатить за Победу не только на фронте и в тылу, но и в подобных военных гарнизонах.

Напомним: организация выставки оказалась возможной благодаря победе в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире». Проект «Возвращение в Селиксу» выиграл грант в размере 1 млн благотворительного фонда Владимира Потанина.

«К проектированию выставки привлекались опытные московские специалисты. Кроме того, учитывались современный опыт зарубежных музеев и информация, полученная при встречах с потенциальными посетителями выставки», - рассказали в Управлении общественных связей Заречного.

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Гость|05.05.2017 10:43|

penzainform.ru писал(a):

не для больших экскурсионных групп, а для одиночных посетителей
Естественно, попробуй просочись через колючку...

Гость|05.05.2017 11:37|

Виктор Семенович Новиков

Мой отец был призван на войну в 1941 в первые две недели.. А когда Германия капитулировала - был переброшен на Восточный фронт. Пришел домой в свою деревню в 1947 году.

Почему он практически ничего не рассказывал о войне.. Понял много лет спустя. И всё что я знал о войне при жизни Отца - это слушал иногда беседы его и его земляков - за стаканом водки. Теперь так не пьют.. Граненый стакан полный! Скупо в словах и всё в их разговорах было печально.

Никакой радости Победы я у них у фронтовиков тех - не видел. И каждый говорил - повезло остаться живым..

Пили за ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ . И никакого праздничного настроения на ДЕНЬ ПОБЕДЫ.

Как будто чувствовали себя виновными - за тех кто не вернулся.

А еще говорил - что сосед бухгалтер - был "самострел". Поэтому не любил его..

С нашего колхоза ушло на войну много человек и не вернулись с фронта - 248 солдат.

Признаны пропавшими без вести - 37 человек. Никому из "пропавщих" звездочки из фанеры школьники не прибили на ворота. Не видели погибшего тела.. Нет и дела.

Говорят в начале войны сидели в окопах с пятью патронами.. Немцы брали в плен - тысячами..

Я против парадов. Я против ряженых клоунов с бутафорскими орденами.

Мне довелось знать одного героя войны с многими орденами. Он был такой в деревне один и все школьники это знали. Но и Он никогда не рассказывал о своих подвигах. В школу ходить на встречу с учениками не любил. Это был высохший, молчаливый и мужественный старик.

Есть минуты, когда не стоит устраивать шоу в стране, потому что это преступление перед памятью погибших. А нужно просто помолчать и хоть чем-то помочь бедным старикам, кто пережил войну.

Пусть даже они не воевали, а были в войну детьми. Но, похоже, наша история ничему нас не учит.

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