05.05.2017 | 10:17

В четверг, 4 мая, в музейно-выставочном центре Заречного состоялась презентация постоянной экспозиции «Возвращение в Селиксу».

Выставка, посвященная истории селиксенского военного гарнизона, еще до своего открытия вызвала горячие споры в связи с ее смысловым содержанием и необычной концепцией.

За время Великой Отечественной войны селиксенская бригада подготовила свыше 400 тысяч бойцов, которые сражались на всех фронтах. Но вместе с тем невозможно не учитывать те человеческие трагедии, которые затронули тысячи людей, оказавшихся в этом военном гарнизоне.

По идее авторов, выставка предназначена не для больших экскурсионных групп, а для одиночных посетителей, которые сами с помощью путеводителя исследовали бы материал и формировали собственное мнение о селиксенских лагерях.

Автор концепции, заместитель директора музейно-выставочного центра Виктор Кладов, отмечает многоуровневость экспозиции. Для кого-то из посетителей будет достаточно лишь осмотреть экспонаты и полистать документы. Тот, кто пожелает глубже и внимательнее изучить материалы, получит пищу для размышлений о том, какую цену пришлось заплатить за Победу не только на фронте и в тылу, но и в подобных военных гарнизонах.

Напомним: организация выставки оказалась возможной благодаря победе в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире». Проект «Возвращение в Селиксу» выиграл грант в размере 1 млн благотворительного фонда Владимира Потанина.

«К проектированию выставки привлекались опытные московские специалисты. Кроме того, учитывались современный опыт зарубежных музеев и информация, полученная при встречах с потенциальными посетителями выставки», - рассказали в Управлении общественных связей Заречного.