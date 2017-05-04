04.05.2017 | 17:57

На перекрестке улиц Калинина и Свердлова разросся молодой хвойный лес. Он обрамляет новый городской патриотический сквер в честь погибших и умерших от ран сотрудников правоохранительных органов.

«Этим памятником будет охвачена вся криминальная и военная милиция», - уточнил

президент Лиги ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью Михаил Зейкан.

Сердцем елового сквера станет восьмиугольная площадка.

«В центре установят пятиконечную звезду, на нее поставим плиты с фамилиями, а в середине - стелу с Георгием Победоносцем наверху», - рассказал Михаил Зейкан.

Святой считается символом российского управления по борьбе с организованной преступностью. Высота предполагаемой конструкции четыре метра. Также в сквере проложат дорожки, поставят лавочки. 80 елей уже посажены.

«Здесь будет площадка, выложенная плиткой. Все благоустроим, посеем траву», - подытожил Михаил Зейкан.

Торжественное открытие нового пензенского сквера запланировано на июнь этого года, ко Дню города.