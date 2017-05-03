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Культура | Воспитанники Спасского детского дома стали участниками фестиваля

03.05.2017|16:52
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Воспитанники Спасского детского дома и Неверкинской школы-интерната продемонстрировали номера художественной самодеятельности в рамках конкурса «Вернуть детство».

«Изначально фестиваль был организован, чтобы отобрать творческие коллективы, которые будут выезжать на состязания за пределы нашей области», - пояснила зам. начальника управления Министерства образования Пензенской области Наталья Данилина.

Это второй этап конкурса. Ранее отборочные туры состоялись в районах области. Теперь фестиваль переехал в Пензу, в школу-интернат для глухих и слабослышащих детей. Ее воспитанники также подготовили творческие номера, правда, уже вне конкурса.

Участники фестиваля выступают в трех номинациях: «Художественное слово», «Вокал» и «Хореография». Ислям Дрождев и Екатерина Артемьева представляют Неверкинскую школу-интернат.

«Мы покажем зрителям «Танец Робинзонов» и исполним песню», - рассказали ребята.

В итоге члены жюри выбрали три номера, которые будут показаны на окружном фестивале детского творчества. Он пройдет в начале июня в городе Чебоксары.

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