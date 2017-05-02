Свыше 2 500 работ было представлено на областной конкурс детского творчества «Мир заповедной природы». Ребята из 230 образовательных учреждений стали участниками творческих состязаний, организованных сотрудниками заповедника «Приволжская лесостепь» и Центра охраны дикой природы.
Жюри предстояло оценить и выбрать лучшие фотографии, рисунки, плакаты.
Это мероприятие стало одним из этапов «Марша парков» - международной акции, организованной для поддержки и защиты особо охраняемых территорий.
«Оно акцентирует внимание людей на бережном отношении к природе», - уточнила пресс-секретарь заповедника «Приволжская лесостепь» Виктория Бекбулатова.
Победителей и призеров конкурса наградили памятными дипломами и подарками.
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