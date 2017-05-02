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Культура | Театр танца «Индиго» отпраздновал 10-летний юбилей

02.05.2017|16:47
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Пензенский театр танца «Индиго» отпраздновал свой первый большой юбилей. За это время коллектив неоднократно становился лауреатом и призером как всероссийских, так и международных конкурсов.

«Наша изюминка в том, что мы креативны, интересны и очень дружны», - отметила художественный руководитель «Индиго» Светлана Федорова.

На сцену Центра культуры и досуга вышли около 100 танцоров в возрасте от 3 лет и старше. Артисты представили свои лучшие хореографические номера.

Ангелина Леонтьева занимается в коллективе уже пятый год. Во время ответственных концертов девушка предпочитает абстрагироваться.

«Когда я танцую, ни о чем не думаю», - призналась Ангелина.

В планах у театра танца «Индиго» поставить новый спектакль, в котором примут участие воспитанники и педагоги коллектива.

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