02.05.2017 | 16:47

Пензенский театр танца «Индиго» отпраздновал свой первый большой юбилей. За это время коллектив неоднократно становился лауреатом и призером как всероссийских, так и международных конкурсов.

«Наша изюминка в том, что мы креативны, интересны и очень дружны», - отметила художественный руководитель «Индиго» Светлана Федорова.

На сцену Центра культуры и досуга вышли около 100 танцоров в возрасте от 3 лет и старше. Артисты представили свои лучшие хореографические номера.

Ангелина Леонтьева занимается в коллективе уже пятый год. Во время ответственных концертов девушка предпочитает абстрагироваться.

«Когда я танцую, ни о чем не думаю», - призналась Ангелина.

В планах у театра танца «Индиго» поставить новый спектакль, в котором примут участие воспитанники и педагоги коллектива.