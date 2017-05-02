02.05.2017 | 17:57

Воспитанники подготовительной студии ансамбля «Вензеля» завоевали высшую награду IX открытого конкурса хореографических коллективов «Симбирские выкрутасы».

В Ульяновске сурский «Каравай» не оставил шансов соперникам из других регионов, хотя среди них были даже лауреаты международных фестивалей.

Воспитанники Татьяны Мельниковой взяли не только главную награду, но и специальный приз за творческое воплощение русской фольклорной традиции народного танца.

«Мы выступали с «Пензенскими пересмешками» и «Симбирской подковкой», - сообщила художественный руководитель коллектива «Каравай» Татьяна Мельникова.

Сами ребята рассказали, что выкладывались полностью. Чтобы покорить жюри, пришлось продемонстрировать не только безупречную хореографическую подготовку, но и актерское мастерство.

«Мы взяли своим задором, настроением и серьезным отношением к конкурсу», - отметила воспитанница студии Анастасия Гусева.

Теперь «Каравай» намерен становиться лучшим и на международных состязаниях.