Воспитанники подготовительной студии ансамбля «Вензеля» завоевали высшую награду IX открытого конкурса хореографических коллективов «Симбирские выкрутасы».
В Ульяновске сурский «Каравай» не оставил шансов соперникам из других регионов, хотя среди них были даже лауреаты международных фестивалей.
Воспитанники Татьяны Мельниковой взяли не только главную награду, но и специальный приз за творческое воплощение русской фольклорной традиции народного танца.
«Мы выступали с «Пензенскими пересмешками» и «Симбирской подковкой», - сообщила художественный руководитель коллектива «Каравай» Татьяна Мельникова.
Сами ребята рассказали, что выкладывались полностью. Чтобы покорить жюри, пришлось продемонстрировать не только безупречную хореографическую подготовку, но и актерское мастерство.
«Мы взяли своим задором, настроением и серьезным отношением к конкурсу», - отметила воспитанница студии Анастасия Гусева.
Теперь «Каравай» намерен становиться лучшим и на международных состязаниях.
Молодцы,только вперёд.Главное не становитесь трутнями,как ваши старшие товарищи.Учитесь зарабатывать,тем,чем вы занимаетесь.