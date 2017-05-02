Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|2 мая 2017|19:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+21oC
Завтра | Гроза |
  62.15  |  $  56.95
 

Культура | Пензенская студия «Каравай» стала лучшей на ульяновском конкурсе

02.05.2017|17:57
Печать

Воспитанники подготовительной студии ансамбля «Вензеля» завоевали высшую награду IX открытого конкурса хореографических коллективов «Симбирские выкрутасы».

В Ульяновске сурский «Каравай» не оставил шансов соперникам из других регионов, хотя среди них были даже лауреаты международных фестивалей.

Воспитанники Татьяны Мельниковой взяли не только главную награду, но и специальный приз за творческое воплощение русской фольклорной традиции народного танца.

«Мы выступали с «Пензенскими пересмешками» и «Симбирской подковкой», - сообщила художественный руководитель коллектива «Каравай» Татьяна Мельникова.

Сами ребята рассказали, что выкладывались полностью. Чтобы покорить жюри, пришлось продемонстрировать не только безупречную хореографическую подготовку, но и актерское мастерство.

«Мы взяли своим задором, настроением и серьезным отношением к конкурсу», - отметила воспитанница студии Анастасия Гусева.

Теперь «Каравай» намерен становиться лучшим и на международных состязаниях.

0
0
0
0
Гость|02.05.2017 19:39|

Молодцы,только вперёд.Главное не становитесь трутнями,как ваши старшие товарищи.Учитесь зарабатывать,тем,чем вы занимаетесь.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!