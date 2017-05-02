02.05.2017 | 18:12

Создательница проекта «Музыкальная гостиная», выросшего из программы «Моя мелодия» на 11 канале, пригласила публику в один из клубов Пензы.

Заслуженному работнику культуры захотелось увидеть, как зрители воспримут романсы в такой необычной атмосфере. Алле Тарховой помогал пианист Сергей Струков, на гитаре аккомпанировал бард Владимир Медведев.

«Это сложно - удерживать внимание зрителя так долго. Сегодня было много произведений, которые я написала сама», - отметила артистка.

Алла Тархова назвала программу «Ни слова о любви», это строки из произведения Беллы Ахмадулиной. Романсы на стихи любимой поэтессы певица также исполняла.