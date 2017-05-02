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Культура | Алла Тархова представила пензенцам программу «Ни слова о любви»

02.05.2017|18:12
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Создательница проекта «Музыкальная гостиная», выросшего из программы «Моя мелодия» на 11 канале, пригласила публику в один из клубов Пензы.

Заслуженному работнику культуры захотелось увидеть, как зрители воспримут романсы в такой необычной атмосфере. Алле Тарховой помогал пианист Сергей Струков, на гитаре аккомпанировал бард Владимир Медведев.

«Это сложно - удерживать внимание зрителя так долго. Сегодня было много произведений, которые я написала сама», - отметила артистка.

Алла Тархова назвала программу «Ни слова о любви», это строки из произведения Беллы Ахмадулиной. Романсы на стихи любимой поэтессы певица также исполняла.

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Гость|02.05.2017 19:23|

Так говорили же,что она под следствием.

Гость|02.05.2017 19:34|

Ну сидел человек,на шее у большого завода Химмаш,никто её не видел,не слышал.И слава богу.Тут бац выгнали с баланса завода.Нормальные ушли бы в бизнес или организовали самоокупаемые проекты.Эта вывернулась и села на городской бюджет.Как так то?Как она оказалась на плаву?В какую дырку пролезла на ТВ?

Имя: Гость
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