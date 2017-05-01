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Культура | В Пензе вышел второй номер литературного журнала «Сура»

01.05.2017|16:22
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Писатель Вячеслав Нефедов уже много лет живет и работает в Москве. Он преподает в университете. В Пензу прибыл, чтобы представить свой рассказ под названием «Ровесник Октября».

«Он посвящен уроженцу Пензы Виктору Балашову. Это советский литератор, учитель, который много лет жил и скончался в Тольятти», - рассказал Вячеслав Нефедов.

Научная статья Нефедова напечатана во втором номере литературного журнала «Сура» за 2017 год. Его презентация прошла в историческом здании библиотеки имени Лермонтова.

Нина Шеменкова оказалась среди тех литераторов, чьи произведения вошли в новый номер «Суры». Жительница Пензы представила восемь стихотворений.

«Прошлый год был очень тяжелым: у меня умерла дочь. В связи с этим много философских размышлений», - уточнила Нина Шеменкова.

Также на страницах «Суры» читатели найдут очерк бывшего начальника областного управления культуры Евгения Попова, краеведческие заметки и даже рассказы иностранных писателей.

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Гость|01.05.2017 18:10|

Нина Шеменкова автор многих книг. Молодец, Александровна, почитаем вас и в журнале!

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