01.05.2017 | 16:22

Писатель Вячеслав Нефедов уже много лет живет и работает в Москве. Он преподает в университете. В Пензу прибыл, чтобы представить свой рассказ под названием «Ровесник Октября».

«Он посвящен уроженцу Пензы Виктору Балашову. Это советский литератор, учитель, который много лет жил и скончался в Тольятти», - рассказал Вячеслав Нефедов.

Научная статья Нефедова напечатана во втором номере литературного журнала «Сура» за 2017 год. Его презентация прошла в историческом здании библиотеки имени Лермонтова.

Нина Шеменкова оказалась среди тех литераторов, чьи произведения вошли в новый номер «Суры». Жительница Пензы представила восемь стихотворений.

«Прошлый год был очень тяжелым: у меня умерла дочь. В связи с этим много философских размышлений», - уточнила Нина Шеменкова.

Также на страницах «Суры» читатели найдут очерк бывшего начальника областного управления культуры Евгения Попова, краеведческие заметки и даже рассказы иностранных писателей.