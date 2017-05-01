01.05.2017 | 15:42

В Пензе прошел первый вокальный конкурс The Voice - аналог шоу «Голос». Его участниками стали 11 человек, прошедших предварительный отбор.

«Здесь собрались любители, те, для кого пение - это просто хобби. Среди них есть программисты, повара и даже грузчики», - рассказал организатор конкурса Тимур Верещагин.

Первые же певцы продемонстрировали, что готовы покорить своим голосом не только Пензу, но и всю страну.

Организаторы уверены, что в скором времени их проект превратится в масштабное шоу, участниками которого станут самые талантливые вокалисты Пензы.