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Культура | В Пензе состоялся вокальный конкурс The Voice

01.05.2017|15:42
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В Пензе прошел первый вокальный конкурс The Voice - аналог шоу «Голос». Его участниками стали 11 человек, прошедших предварительный отбор.

«Здесь собрались любители, те, для кого пение - это просто хобби. Среди них есть программисты, повара и даже грузчики», - рассказал организатор конкурса Тимур Верещагин.

Первые же певцы продемонстрировали, что готовы покорить своим голосом не только Пензу, но и всю страну.

Организаторы уверены, что в скором времени их проект превратится в масштабное шоу, участниками которого станут самые талантливые вокалисты Пензы.

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