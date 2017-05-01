01.05.2017 | 17:31

Пензенский государственный краеведческий музей расширился за счет памятника русского деревянного зодчества первой половины XIX века: музей народного творчества стал отделением краеведческого. Изначально нарядный дом на улице Куйбышева являлся усадьбой лесопромышленника Тюрина. Это было 200 лет назад. С 1975-го в старинном здании стали демонстрировать изделия народных промыслов. Теперь в особняк собираются вдохнуть новую жизнь.

«Предстоит большая работа по реконструкции здания и прилегающей территории. Когда-то здесь был фонтан - его нужно возродить», - рассказал директор Пензенского государственного краеведческого музея Владимир Зименков.

Основой новой экспозиции станет выставка, посвященная традиционным пензенским народным промыслам.

«После ремонта здесь можно будет проводить театрализованные представления. Сейчас же страшно даже просто выйти на балкон», - отметил Владимир Зименков.

Серьезные изменения претерпит прилегающая к музею территория. В первую очередь здесь спилят старые деревья и кустарники и на их месте посадят новые тех же пород. Также займутся сгнившими деревянными конструкциями усадьбы.