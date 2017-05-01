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Культура | Ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» отметил 25-летие концертом

01.05.2017|15:21
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Ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» подготовил праздничный концерт. Он посвящен 25-летнему юбилею коллектива.

Его основательница Марина Казакова четверть века назад в 69-й школе Пензы организовала хореографическую студию, которая быстро стала популярной у ребят. Сейчас в коллективе около 100 воспитанников. Они неоднократно становились призерами и дипломантами различных фестивалей.

«Хореография с течением времени развивается. Уровень мастерства участников различных конкурсов становится выше. Всем нам есть куда расти. Мы перенимаем опыт у других танцоров, получаются интересные, захватывающие номера», - отметила воспитанница ансамбля «Сюрприз» Алена Янкова.

К отчетному концерту ребята подготовили 23 танца. Выходили на сцену и вокалисты, это друзья ансамбля «Сюрприз» - студии «Лель» и «Очаровашки».

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