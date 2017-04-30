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Культура | Студия «Контраст» и ансамбль «Антре» устроили отчетный концерт

30.04.2017|11:39
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Воспитанники эстрадно-вокальной студии «Контраст» и хореографического ансамбля «Антре», занимающиеся на базе Дворца детского (юношеского) творчества, продемонстрировали, чему научились за этот год.

На отчетный концерт под названием «Солнечная карусель» пригласили родители юных артистов.

«Глядя на своих детей, они понимают, чему те научились», - отметила педагог Дворца детского (юношеского) творчества г. Пензы Ольга Салмина.

Анна Мухаева 10 лет занималась вокалом в студии «Контраст». На этом мероприятии она попрощалась с коллективом и любимым педагогом Ольгой Салминой.

«Это очень талантливый человек, всегда поддерживает и помогает. Еще она хороший вокалист. Мы с ней через многое прошли», - поделилась Анна.

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