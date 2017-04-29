29.04.2017 | 17:05

Конкурс «Татарочка-2017» обошелся без дефиле в купальниках и вечерних платьях. Женскую привлекательность оценивали по другим стандартам.

«Девушки покажут национальную одежду, как они знают наши традиции, язык, религию, как готовятся к семейной жизни», - пояснил председатель татарской национально-культурной автономии области Бакир Акжигитов.

Красоту и достоинство татарской женщины решили продемонстрировать пять участниц. Все они из разных районов области. Обязательным условием конкурса являлось приготовление национального блюда, и здесь без помощи собственных бабушек не обойтись.

«Я наблюдала за бабушкой на кухне: сколько начинки в пирожки она кладет, как делает из теста ровный шарик», - поделилась участница конкурса Лилия Асташкина.

Победительницей стала Юлия Сафаева из Сосновоборского района. Она будет представлять Пензенскую область на окружном этапе конкурса «Татарочка-2017» в Казани.