Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|29 апр 2017|19:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+7oC
+21oC
Завтра | Ясно |
  62.04  |  $  56.98
 

Культура | У драмтеатра пензенские студенты устроили танцевальный марафон

29.04.2017|17:14
Печать

29 апреля во всем мире отмечают День танца. В Пензе, у драматического театра, учащиеся колледжа искусств соревновались в мастерстве. Современный танец против народного.

В танцевальный марафон были втянуты практически все идущие по улице Московской. Один из участников показывал движения, а остальные старались за ним повторить.

В это время студенты художественного училища писали с натуры людей в военной форме, волонтеры раздавали прохожим георгиевские ленточки. Скоро День Победы.

0
0
0
0
Гость|29.04.2017 18:17|

Песняки там какие-то дурынды безголосые орали седня. Танцев не наблюдалось чо-та и ленточки никто не раздавал. Это чисто на камеру 11 анала что ли мероприятие рассчитано было?

Гость|29.04.2017 18:21|

Нормально кривлялись. Мы мимо шли тоже покривлялись. Нам понравилось. Побольше таких праздников подвижных бы. Например день шпагата зачетно бы было и весело;)

Гость|29.04.2017 18:24|

Вы обезьяны что ли? Обезьянничать любите?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!