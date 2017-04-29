29 апреля во всем мире отмечают День танца. В Пензе, у драматического театра, учащиеся колледжа искусств соревновались в мастерстве. Современный танец против народного.
В танцевальный марафон были втянуты практически все идущие по улице Московской. Один из участников показывал движения, а остальные старались за ним повторить.
В это время студенты художественного училища писали с натуры людей в военной форме, волонтеры раздавали прохожим георгиевские ленточки. Скоро День Победы.
Песняки там какие-то дурынды безголосые орали седня. Танцев не наблюдалось чо-та и ленточки никто не раздавал. Это чисто на камеру 11 анала что ли мероприятие рассчитано было?