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Культура | В Пензе выступила популярная группа 90-х «Маша и медведи»

27.04.2017|15:32
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В Пензе выступила популярная группа 90-х «Маша и медведи». Около 20 лет назад коллектив был объявлен открытием года на фестивале «Максидром».

Солистка группы мало изменилась, на сцену одного из пензенских клубов вышла хрупкая девушка, только теперь она эпатирует зрителей не лысым черепом, а экстравагантной стрижкой.

Певица призналась: уже забыла, что бывала в Пензе. Гастролей у коллектива по-прежнему много, только выступают теперь «Маша и медведи» чаще на небольших площадках. В наш город группа прибыла не в полном составе, зрители услышали акустический вариант песен. Исполняла Мария как старые хиты, так и новинки.

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