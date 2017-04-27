27.04.2017 | 15:07

Образцовый фольклорный ансамбль «Туесок» вернулся с XVI Дельфийских игр, которые принято считать творческой олимпиадой, с двумя наградами. Сурский коллектив в Свердловской области был удостоен серебряных медалей в номинациях «Ансамблевое пение и соло» и «Народный вокал». Во второй категории одной из лучших признана Анастасия Легошина.

«Мы поехали первый раз, очень переживали, несмотря на то что готовились весь год, подбирали репертуар. Он должен был быть сложным и оригинальным», - отметила руководитель ансамбля «Туесок» Елена Володина.

Сами девушки отметили, что два этих серебра отливают золотом, поскольку соперники представляли институты культуры, профессиональные училища. Конкурировать с ними было крайне сложно.

«Жюри поразил наш артистизм, по их мнению, наши песни звучали очень свежо», - рассказала солистка ансамбля Ангелина Итянина.

К этому результату сурский ансамбль шел почти 12 лет. Но на Дельфийских играх пензенский «Туесок» останавливаться не намерен. Теперь коллектив Елены Володиной мечтает покорить жюри всемирного конкурса.