27.04.2017 | 17:56

Совсем скоро о Марте Серебряковой узнает вся страна. Пензенская певица стала участницей вокального конкурса «Новая звезда».

Чтобы попасть на него, Марта прошла очный этап. Он состоялся в Нижнем Новгороде.

«Главное - показать культуру нашего региона, чтобы все узнали, что у нас есть талантливые люди», - отметила Марта.

Конкурс «Новая звезда» будет проходить в Москве. За победу поборются 85 представителей всех регионов страны. Членами жюри станут известные композиторы и певцы.

Транслировать конкурс будут по телевидению. Поддержать Марту сможет любой желающий, проголосовав с помощью СМС-сообщения.