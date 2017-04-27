Совсем скоро о Марте Серебряковой узнает вся страна. Пензенская певица стала участницей вокального конкурса «Новая звезда».
Чтобы попасть на него, Марта прошла очный этап. Он состоялся в Нижнем Новгороде.
«Главное - показать культуру нашего региона, чтобы все узнали, что у нас есть талантливые люди», - отметила Марта.
Конкурс «Новая звезда» будет проходить в Москве. За победу поборются 85 представителей всех регионов страны. Членами жюри станут известные композиторы и певцы.
Транслировать конкурс будут по телевидению. Поддержать Марту сможет любой желающий, проголосовав с помощью СМС-сообщения.
Съёмка проходила,как я понимаю в органом зале филармонии.Из этого следует,что этот квинтет тоже сотрудники мутной конторы Пензаконцерт,которые также сидят на бюджете,на шее у народа.Господа,а не дох..... голодных детей Поволжья,как не скажет Бендер ,сидит на нашей шее.Вот поэтому у наших детей и не стало бесплатных дворовых клубов и всё повесили на шею родителей.Получается,что родители платят за своих детей и через налоги за этих взрослых детишек не научившихся зарабатывать. Все деньги попросту высасывают "БЕДНЫЕ ДЕТИШКИ".