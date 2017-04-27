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Культура | Марта Серебрякова представит Пензу на всероссийском конкурсе

27.04.2017|17:56
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Совсем скоро о Марте Серебряковой узнает вся страна. Пензенская певица стала участницей вокального конкурса «Новая звезда».

Чтобы попасть на него, Марта прошла очный этап. Он состоялся в Нижнем Новгороде.

«Главное - показать культуру нашего региона, чтобы все узнали, что у нас есть талантливые люди», - отметила Марта.

Конкурс «Новая звезда» будет проходить в Москве. За победу поборются 85 представителей всех регионов страны. Членами жюри станут известные композиторы и певцы.

Транслировать конкурс будут по телевидению. Поддержать Марту сможет любой желающий, проголосовав с помощью СМС-сообщения.

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Гость|27.04.2017 19:03|

Съёмка проходила,как я понимаю в органом зале филармонии.Из этого следует,что этот квинтет тоже сотрудники мутной конторы Пензаконцерт,которые также сидят на бюджете,на шее у народа.Господа,а не дох..... голодных детей Поволжья,как не скажет Бендер ,сидит на нашей шее.Вот поэтому у наших детей и не стало бесплатных дворовых клубов и всё повесили на шею родителей.Получается,что родители платят за своих детей и через налоги за этих взрослых детишек не научившихся зарабатывать. Все деньги попросту высасывают "БЕДНЫЕ ДЕТИШКИ".

Гость|27.04.2017 19:23|

Шмоня эта Мартуська

Гость|27.04.2017 20:02|

Гость писал(a):

Шмоня эта Мартуська
Умный,да.Или глупый,да.А как определить,что в тебе больше глупости или ума?

Эта мадам мне интересна только с финансовой стороны.Пусть платит за свою известность,если не может своим выступлением наполнять залы поклонников способных платить за её творчество деньги,в сумме перекрывающие её существование,как творческая личность.Я понятно выразился.Мозг тебе не повредил.

Гость|27.04.2017 20:09|

Опять эта старая фотка, где эта "талантливая" на репетиции в сапогах.

Имя: Гость
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