Пензенское информационное агентство|18+|Среда|26 апр 2017|15:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+16oC
Завтра | Облачно |
  61.51  |  $  56.31
 

Культура | Пензенцев пригласили на открытие выставки художника Анвяря Батаршина

26.04.2017|14:21
Печать

В пятницу, 28 апреля, в Губернаторском доме состоится открытие выставки произведений Анвяря Батаршина «Моя Россия».

Художник представит около ста своих работ, среди них портреты, сельские и городские пейзажи. По словам самого автора, его произведения – это мысли и слова, которыми он делится с людьми.

«Если мне удается открыть зрителю что-то новое или не замеченное им или подвести его к спокойному созерцанию, дающему умиротворение и отдых душе, считаю, что достиг своей цели. Ну, а если моя картина дает людям хотя бы немного энергии и силы - это счастье для меня», - отметил Анвярь Батаршин.

Как сообщается на сайте музеев Пензенской области, Анвярь Батаршин окончил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого и Всероссийскую академию живописи, ваяния и зодчества. Он является дипломантом Всесоюзной выставки «Время быть личностью» в Москве (ЦДХ, 1990), награжден специальной премией за работу «750 лет Ледовому побоищу».

Открытие выставки запланировано на 15:00.

Напомним: в среду, 26 апреля, в Пензенском краеведческом музее начала работу выставка «Чернобыльская трагедия. 1986 год».

На ней представлены фотографии, отражающие события на электростанции после взрыва: эвакуацию населения, строительство бетонного саркофага над четвертым реактором, могильники облученной техники, строителей-ликвидаторов аварии, в том числе и пензенцев.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!