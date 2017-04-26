26.04.2017 | 14:21

В пятницу, 28 апреля, в Губернаторском доме состоится открытие выставки произведений Анвяря Батаршина «Моя Россия».

Художник представит около ста своих работ, среди них портреты, сельские и городские пейзажи. По словам самого автора, его произведения – это мысли и слова, которыми он делится с людьми.

«Если мне удается открыть зрителю что-то новое или не замеченное им или подвести его к спокойному созерцанию, дающему умиротворение и отдых душе, считаю, что достиг своей цели. Ну, а если моя картина дает людям хотя бы немного энергии и силы - это счастье для меня», - отметил Анвярь Батаршин.

Как сообщается на сайте музеев Пензенской области, Анвярь Батаршин окончил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого и Всероссийскую академию живописи, ваяния и зодчества. Он является дипломантом Всесоюзной выставки «Время быть личностью» в Москве (ЦДХ, 1990), награжден специальной премией за работу «750 лет Ледовому побоищу».

Открытие выставки запланировано на 15:00.

Напомним: в среду, 26 апреля, в Пензенском краеведческом музее начала работу выставка «Чернобыльская трагедия. 1986 год».

На ней представлены фотографии, отражающие события на электростанции после взрыва: эвакуацию населения, строительство бетонного саркофага над четвертым реактором, могильники облученной техники, строителей-ликвидаторов аварии, в том числе и пензенцев.