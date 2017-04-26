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Культура | На областном этапе хорового фестиваля в Пензе выступят 15 коллективов

26.04.2017|11:38
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В пятницу, 28 апреля, в 11:00 в большом зале Пензенской филармонии пройдет областной этап Всероссийского хорового фестиваля.

В программе - выступление 15 хоровых коллективов: детских, студенческих и ветеранских ансамблей. По итогам прослушиваний лауреаты I, II и III степени будут награждены дипломами Всероссийского хорового общества и памятными подарками.

«Победители регионального этапа фестиваля в каждой из категорий будут представлять Пензенскую область на окружном этапе, который пройдет в Нижнем Новгороде 17-18 мая», - сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

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