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Культура | В Пензе отбирают номера на гала-концерт областной «Студенческой весны»

25.04.2017|16:55
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Стартовал отборочный тур областного фестиваля «Студенческая весна». На гала-концерт судьи возьмут лучших, тех, кто, по их мнению, сможет представить регион на всероссийском этапе. Традиционно учащиеся вузов Сурского края блистали в танцевальном направлении.

«В 2014-м коллектив из Пензы выиграл Гран-при, в прошлом году студия «Аделис» заняла третье место. Также сильным было цирковое направление. Участник «Минуты славы» Кирилл Сверчков - неоднократный лауреат регионального фестиваля», - сообщил председатель Союза молодежи Пензенской области Сергей Зиновьев.

Судьи выберут самых ярких певцов, танцоров, оценят выступающих в оригинальном жанре и театральном искусстве.

Гала-концерт пройдет 27 апреля. Лучшие отправятся на всероссийскую «Студенческую весну» в Тулу. Финал состоится в Государственном Кремлевском дворце.

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