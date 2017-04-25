Солисту и художественному руководителю ансамбля «Вольница» Вячеславу Гуляевскому исполнилось 55 лет. 40 из них артист отдал сцене. В киноконцертном зале «Пенза» прошел его творческий бенефис под названием «Песня собирает друзей».
«Определенное волнение есть, но зрителя нужно оставить довольным после концерта», - отметил Вячеслав Гуляевский.
В исполнении «Вольницы» прозвучали казачьи, донские и эстрадные песни прошлого века.
Также в концерте принимали участие многочисленные друзья юбиляра. Среди них был музыкант из Воронежа Сергей Власов, который входит в золотую десятку гармонистов России.
Полную версию бенефиса Вячеслава Гуляевского «Песня собирает друзей» можно будет увидеть на 11 канале. Следите за программой.