В среду, 26 апреля, в Пензенском краеведческом музее начнет работу выставка «Чернобыльская трагедия. 1986 год».
В этот день ежегодно вспоминают жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также тех, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии.
«На выставке представлены фотографии, отражающие события на электростанции после взрыва: эвакуацию населения, строительство бетонного саркофага над четвертым реактором, могильники облученной техники, строителей-ликвидаторов аварии, в том числе и пензенцев», - сообщается на сайте музеев Пензенской области.
В экспозиции также присутствуют наградные материалы, документы, личные вещи председателя областной организации союза «Чернобыль» Анатолия Алексютина и других пензенцев - участников ликвидации аварии на ЧАЭС.
Да, люди не жалели себя, вечная память ликвидаторам