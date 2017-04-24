24.04.2017 | 13:29

В среду, 26 апреля, в Пензенском краеведческом музее начнет работу выставка «Чернобыльская трагедия. 1986 год».

В этот день ежегодно вспоминают жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также тех, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии.

«На выставке представлены фотографии, отражающие события на электростанции после взрыва: эвакуацию населения, строительство бетонного саркофага над четвертым реактором, могильники облученной техники, строителей-ликвидаторов аварии, в том числе и пензенцев», - сообщается на сайте музеев Пензенской области.

В экспозиции также присутствуют наградные материалы, документы, личные вещи председателя областной организации союза «Чернобыль» Анатолия Алексютина и других пензенцев - участников ликвидации аварии на ЧАЭС.