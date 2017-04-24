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Культура | В Пензе откроется выставка «Чернобыльская трагедия. 1986 год»

24.04.2017|13:29
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В среду, 26 апреля, в Пензенском краеведческом музее начнет работу выставка «Чернобыльская трагедия. 1986 год».

В этот день ежегодно вспоминают жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также тех, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии.

«На выставке представлены фотографии, отражающие события на электростанции после взрыва: эвакуацию населения, строительство бетонного саркофага над четвертым реактором, могильники облученной техники, строителей-ликвидаторов аварии, в том числе и пензенцев», - сообщается на сайте музеев Пензенской области.

В экспозиции также присутствуют наградные материалы, документы, личные вещи председателя областной организации союза «Чернобыль» Анатолия Алексютина и других пензенцев - участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

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Гость|24.04.2017 14:12|

Да, люди не жалели себя, вечная память ликвидаторам

Гость|24.04.2017 14:26|

Гость писал(a):

Да, люди не жалели себя, вечная память ликвидаторам
Помню как сейчас те времена . Одних использовали насильно ( армия ) , других обманом , третьи - идиоты поехали на ликвидацию со всего СССР за длинным рублём . Таких было очень много . Выставка не будет толковой . Лучше посмотреть на Ютубе видео сталкера МШ , другие видеоматериалы .

Гость|24.04.2017 14:30|

Ребята , кто пойдёт в музей проверьте есть ли там стрелковое немецкое оружие периода 2 мировой . По - моему его украли ещё в 90 - х .

Гость|24.04.2017 14:30|

В области районы имеються которых каснулся выброс или все уже чисто?

Гость|24.04.2017 14:31|

Гость писал(a):

Да, люди не жалели себя, вечная память ликвидаторам
Гость писал(a):
Помню как сейчас те времена . Одних использовали насильно ( армия ) , других обманом , третьи - идиоты поехали на ликвидацию со всего СССР за длинным рублём . Таких было очень много
Обман ближнего - наша национальная идея.

В РФ всё фейк, кроме тюрьмы и плахи.

Гость|24.04.2017 14:32|

Гость писал(a):

В области районы имеються которых каснулся выброс или все уже чисто?
Чисто будет через 300 лет .

Гость|24.04.2017 14:45|

Вот только не надо тащить в музей личные вещи ликвидаторов . Во-первых они радиоактивны , во вторых накой они вообще там нужны ? !

Гость|24.04.2017 14:52|

Пусть ещё расскажут как Горбачёв провёл первомайскую демонстрацию в заражённом Киеве .

Имя: Гость
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