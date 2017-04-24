24.04.2017 | 16:28

В Пензенском драматическом театре спектакль «Аленький цветочек» ставился трижды. Последний раз 35 лет назад. Роль Аленушки тогда исполнила Надежда Абызова. Теперь в чудище влюбляется актриса Юлия Кузнецова.

«Смотрела сказки, немножко подглядывала, потому что после большого количества ролей сложно сделать что-то, что бы отличалось не только костюмом», - отметила Юлия.

Зрительный зал стоя аплодировал артистам и молодому режиссеру из Санкт-Петербурга Игнату Кириллову, который поставил этот спектакль.