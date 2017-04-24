В фойе областной филармонии прошел показ авторского платья. Свои коллекции, точнее их малую часть, представили семь мастериц, работающих с художественным текстилем.
«Все они объединены темой красоты весенней природы, она должна прозвучать в каждом костюме», - уточнила художница Татьяна Чагорова.
Публике показали летние плащи, вечерние наряды, платья и блузы для повседневной носки и особых случаев, а также палантины для пляжного отдыха.
Полностью увидеть все коллекции пензенских модельеров можно будет 29 апреля на дефиле в Губернаторском доме.
Что за ужас??? Зачем этот позор на смех всем выносить? Люди, думайте головой , когда что то делаете!