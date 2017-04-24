24.04.2017 | 15:22

В фойе областной филармонии прошел показ авторского платья. Свои коллекции, точнее их малую часть, представили семь мастериц, работающих с художественным текстилем.

«Все они объединены темой красоты весенней природы, она должна прозвучать в каждом костюме», - уточнила художница Татьяна Чагорова.

Публике показали летние плащи, вечерние наряды, платья и блузы для повседневной носки и особых случаев, а также палантины для пляжного отдыха.

Полностью увидеть все коллекции пензенских модельеров можно будет 29 апреля на дефиле в Губернаторском доме.