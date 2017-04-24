Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|24 апр 2017|19:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  60.85  |  $  56.08
 

Культура | Пензенские модельеры представили в филармонии авторские платья

24.04.2017|15:22
Печать

В фойе областной филармонии прошел показ авторского платья. Свои коллекции, точнее их малую часть, представили семь мастериц, работающих с художественным текстилем.

«Все они объединены темой красоты весенней природы, она должна прозвучать в каждом костюме», - уточнила художница Татьяна Чагорова.

Публике показали летние плащи, вечерние наряды, платья и блузы для повседневной носки и особых случаев, а также палантины для пляжного отдыха.

Полностью увидеть все коллекции пензенских модельеров можно будет 29 апреля на дефиле в Губернаторском доме.

0
0
0
0
Гость|24.04.2017 19:17|

Что за ужас??? Зачем этот позор на смех всем выносить? Люди, думайте головой , когда что то делаете!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!