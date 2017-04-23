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Культура | В Пензе состоялся юбилейный вечер балетмейстера Ольги Ерохиной

23.04.2017|11:42
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Публика приветствовала заслуженного работника культуры РСФСР, ветерана труда, легендарного балетмейстера Ольгу Ерохину несмолкаемым шквалом аплодисментов. Ей исполнилось 80, но она по-прежнему полна сил и творческого вдохновения.

Юбилейный вечер собрал в Центре культуры и досуга родных и близких, воспитанников наставницы, поклонников бальных танцев и руководителей сферы культуры.

«Давайте все вместе по примеру Ольги Васильевны трудиться на благо Сурского края и всего нашего Отечества», - призвала начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

Фактически благодаря Ольге Ерохиной Пенза узнала о новом направлении - бальном танце. Созданный ей ансамбль «Сурские ритмы» много лет покорял зрителей ярким артистизмом и мастерством.

Сегодня ученики Ольги Ерохиной живут и работают по всему миру. Сколько их было за десятки лет плодотворной деятельности, теперь уже и не сосчитать.

В юбилейный вечер гости спешили поздравить балетмейстера со знаменательной датой не только теплыми словами, но и яркими выступлениями.

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