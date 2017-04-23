23.04.2017 | 11:07

Председатель Союза пенсионеров Октябрьского района Пензы Валентина Хмелевская отпраздновала юбилей, ей исполнилось 80 лет.

Не только это знаменательное событие стало поводом для большого праздника в Олимпийском парке. 10 лет исполнилось клубу «Хорошее настроение», который объединяет представителей старшего поколения.

«Нам нужны эти встречи. Мы поем песни, пляшем, вспоминаем молодые годы», - отметила Валентина Хмелевская.

Солисты ансамбля «Душа России» тоже члены союза пенсионеров Октябрьского района. Они поздравили Валентину Хмелевскую не только с юбилеем, но и с 18-летием общественной работы на благо Пензы и горожан.

Сама виновница торжества говорит, что секрет такой активности в самом простом правиле: нужно не лениться и дорожить каждой минутой своей жизни.

«Мы не только поем, но и трудимся: устраиваем субботники, работаем на дачах, помогаем воспитывать детей», - рассказала она.

В течение года Валентина Хмелевская организует не менее десятка различных акций и обязательно собирает своих единомышленников не только на праздник осени, Новый год, 8 Марта, но и на другие общественно значимые мероприятия.