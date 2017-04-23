23.04.2017 | 12:16

Все, что было принесено в дар Пензенской картинной галерее им. Савицкого в последнее время, любители искусства теперь могут увидеть в рамках одной экспозиции.

Выставка, посвященная 125-летию учреждения, состоит из 25 работ. В основном это картины местных мастеров, безвозмездно переданные в хранилище галереи.

«В Пензе так много высокопрофессиональных и талантливых художников. Кроме того, они являются щедрыми и добрыми людьми, делятся своим искусством», - отметил директор картинной галереи им. Савицкого Кирилл Застрожный.

Эта выставка имеет давние корни, с самого основания картинная галерея приумножала коллекцию за счет даров известных живописцев, губернаторов, ценителей искусства и сегодня по праву считается одним из самых культурно-богатых учреждений искусства страны.

Экспозиция «Дары и дарители» расположена во втором корпусе картинной галереи им. Савицкого и, по словам ее руководства, будет открыта длительное время.