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Культура | В Лермонтовской библиотеке представили стихи К. Р. Евграфова

21.04.2017|15:52
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В рамках программы «Лермонтовка - территория открытий» ученый секретарь Лермонтовской библиотеки Дмитрий Мурашов рассказал пензенцам о малоизвестных фактах биографии русского психиатра, общественного деятеля Константина Евграфова. Исследователь представил пожелтевшую тетрадь с его юношескими стихами.

Когда Константин Романович уже приехал в Пензу и работал в психиатрической больнице, у него родилось стихотворение «Идиоты». Очень смелое и опасное по тем временам произведение.

«Идиотов таких можно встретить в салоне, встретишь их в порфирах на троне», - процитировал Дмитрий Мурашов.

По его мнению, Евграфов был весьма интересным человеком.

«Это мыслитель либерального толка, у него очень важные размышления о личности», - отметил Дмитрий Мурашов.

Следующая встреча в рамках программы «Лермонтовка - территория открытий» будет посвящена редким церковным книгам, хранящимся в библиотеке.

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