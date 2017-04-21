21.04.2017 | 15:52

В рамках программы «Лермонтовка - территория открытий» ученый секретарь Лермонтовской библиотеки Дмитрий Мурашов рассказал пензенцам о малоизвестных фактах биографии русского психиатра, общественного деятеля Константина Евграфова. Исследователь представил пожелтевшую тетрадь с его юношескими стихами.

Когда Константин Романович уже приехал в Пензу и работал в психиатрической больнице, у него родилось стихотворение «Идиоты». Очень смелое и опасное по тем временам произведение.

«Идиотов таких можно встретить в салоне, встретишь их в порфирах на троне», - процитировал Дмитрий Мурашов.

По его мнению, Евграфов был весьма интересным человеком.

«Это мыслитель либерального толка, у него очень важные размышления о личности», - отметил Дмитрий Мурашов.

Следующая встреча в рамках программы «Лермонтовка - территория открытий» будет посвящена редким церковным книгам, хранящимся в библиотеке.