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Культура | В Кузнецке стартовал театральный фестиваль «Золотая провинция»

19.04.2017|15:47
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В Кузнецке проходит театральный форум «Золотая провинция». В этот раз в нем принимают участие коллективы из Перми, Москвы, Израиля, Пензы и Заречного. На сцену выйдет и принимающая сторона - кузнецкие артисты.

«Я не очень люблю всякие новаторства, но мне нравятся традиции. Шестой фестиваль - это традиция», - подчеркнула председатель экспертного совета фестиваля «Золотая провинция» Анастасия Ефремова.

Этот театральный форум - дань памяти руководителю театра «Бум» Александру Калашникову. Его дело теперь продолжают ученики. Первым свою постановку продемонстрировал ТЮЗ города Заречного. Это музыкальная сказка «Снегурушка».

Программа фестиваля очень насыщенная: в день по несколько спектаклей. Кроме того, для всех участников форума проводятся мастер-классы.

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