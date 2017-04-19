19.04.2017 | 15:47

В Кузнецке проходит театральный форум «Золотая провинция». В этот раз в нем принимают участие коллективы из Перми, Москвы, Израиля, Пензы и Заречного. На сцену выйдет и принимающая сторона - кузнецкие артисты.

«Я не очень люблю всякие новаторства, но мне нравятся традиции. Шестой фестиваль - это традиция», - подчеркнула председатель экспертного совета фестиваля «Золотая провинция» Анастасия Ефремова.

Этот театральный форум - дань памяти руководителю театра «Бум» Александру Калашникову. Его дело теперь продолжают ученики. Первым свою постановку продемонстрировал ТЮЗ города Заречного. Это музыкальная сказка «Снегурушка».

Программа фестиваля очень насыщенная: в день по несколько спектаклей. Кроме того, для всех участников форума проводятся мастер-классы.