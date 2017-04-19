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Культура | В арт-холле «Квартал Луи» презентовали звуковую версию журнала «Сура»

19.04.2017|18:30
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В арт-холле «Квартал Луи» состоялась презентация третьего выпуска звукового журнала «Сура» для людей с проблемами зрения. Его авторы и руководители отметили, что давно назрела потребность в активном вовлечении таких горожан в мир пензенской культуры.

«Люди с инвалидностью - это немножко иностранцы, нам просто нужно научиться их понимать», - отметила руководитель некоммерческой общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова.

Двухчасовой звуковой журнал состоит из пяти тематических блоков. Звучат голоса профессиональных пензенских актеров, которые читают произведения сурских авторов.

«Есть блоки прозы и стихов, разделы «Народный автор», «Краеведение» и «Музыка», - перечислил руководитель проекта Александр Еременко.

Звуковой журнал «Сура» для людей с проблемами зрения будет выходить ежеквартально.

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