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Культура | В парке Белинского организовали народные гулянья

18.04.2017|16:05
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В парке культуры и отдыха имени Белинского организовали развлекательную программу. Она была рассчитана на людей разного возраста. Десятки горожан приняли участие в тематических конкурсах, посвященных празднику Воскресения Господня.

Битье яиц считается традиционным развлечением на Пасху. По одной из версий, данный обычай олицетворяет борьбу добра и зла. Победителем считается тот, у кого яичная скорлупа после удара осталась целой.

«Хотим приобщить пензенцев к традициям, ну и чтобы люди просто хорошо провели время», - подчеркнула начальник культурно-досугового отдела ЦПКиО им. Белинского Светлана Арефьева.

Юных посетителей парка познакомили еще с одной пасхальной забавой - катанием яиц. В программе праздника были и творческие состязания.

Народные гулянья продолжались больше часа и сопровождались песнями в исполнении группы «Патриот».

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