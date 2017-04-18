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Культура | Никита Михалков представил в Пензе спектакль «Метаморфозы»

18.04.2017|17:26
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Студенты творческой лаборатории академии Никиты Михалкова привезли в Пензу спектакль «Метаморфозы». Это постановка по произведениям Чехова и Бунина.

Первым на сцену вышел губернатор Иван Белозерцев. Он пожелал всем отличного просмотра и удалился в зрительный зал. После непродолжительного видеоролика место за столиком на сцене занял Никита Сергеевич Михалков. Он рассказчик, связующее звено между отдельными произведениями русских классиков.

В оригинале в «Метаморфозах» девять эпизодов, в Пензе же представили шесть из них.

Сатирический смех над чеховскими персонажами и философское молчание над трагедией судеб бунинских героев. Бурными аплодисментами и цветами пензенцы благодарили коллектив за трехчасовой театральный эксперимент. Но и Никита Сергеевич оставил на память зрителям букеты.

«Мы получили даже сверх того, что ожидали», - отметила одна из зрительниц.

«Если Никита Сергеевич приедет к нам с новыми работами, это будет очень здорово», - отметил Иван Белозерцев.

«Для меня главное не аплодисменты, а молчание. Вот когда в зале такая тишина, что слышно, как муха летит», - подчеркнул Никита Сергеевич.

Самым терпеливым и настойчивым зрителям удалось взять автограф у Никиты Михалкова.

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Гость|18.04.2017 19:24|

Сколько бобла срубил ?

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