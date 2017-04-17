17.04.2017 | 16:38

Прилет председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова в Пензу был отложен на два часа. Погода показала, что не может быть равнодушной к такому харизматичному мужчине. Как только гость вышел из самолета, дождь закончился.

«Вы всегда привозите хорошую погоду и отличное настроение», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Известный режиссер, сценарист, актер представит пензенской публике спектакль «Метаморфозы» по произведениям Чехова и Бунина. Это итоговая работа первого выпуска академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Он хочет вернуть интерес к отечественной классике.

«Сокращены часы литературы и русского языка в школах, что, надеюсь, будет исправлено. Без этих предметов России нет», - подчеркнул Никита Сергеевич.