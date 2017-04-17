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Культура | В Пензу прибыл председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков

17.04.2017|16:38
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Прилет председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова в Пензу был отложен на два часа. Погода показала, что не может быть равнодушной к такому харизматичному мужчине. Как только гость вышел из самолета, дождь закончился.

«Вы всегда привозите хорошую погоду и отличное настроение», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Известный режиссер, сценарист, актер представит пензенской публике спектакль «Метаморфозы» по произведениям Чехова и Бунина. Это итоговая работа первого выпуска академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Он хочет вернуть интерес к отечественной классике.

«Сокращены часы литературы и русского языка в школах, что, надеюсь, будет исправлено. Без этих предметов России нет», - подчеркнул Никита Сергеевич.

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Гость|17.04.2017 19:10|

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