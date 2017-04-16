В Наровчатском музее появились новые экспонаты. Их в фонд учреждения культуры передали жительницы района, неравнодушные к истории родного края.
Так, Лариса Якушина из районного центра от семьи Соколовых предоставила фотографии, почетные грамоты, благодарственные письма, поздравительные адреса, удостоверение к нагрудному знаку и знак «Отличник финансовой работы» начальника финансового отдела Наровчатского района Татьяны Соколовой.
Педагог Наровчатской средней школы Наталья Цыбизова преподнесла музею кофейный сервиз, который на протяжении долгих лет хранился в их семье.
Жительница села Большой Колояр Наталья Буренкова, советник юстиции 3-го класса, подарила музею форму старшего судебного пристава.
«Сотрудники музея-заповедника благодарны всем. Переданные предметы, вещи займут достойное место в экспозиции», - сообщается на сайте газеты «Наровчатские новости».