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Культура | Наровчатский музей пополнился формой старшего судебного пристава

16.04.2017|12:40
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В Наровчатском музее появились новые экспонаты. Их в фонд учреждения культуры передали жительницы района, неравнодушные к истории родного края.

Так, Лариса Якушина из районного центра от семьи Соколовых предоставила фотографии, почетные грамоты, благодарственные письма, поздравительные адреса, удостоверение к нагрудному знаку и знак «Отличник финансовой работы» начальника финансового отдела Наровчатского района Татьяны Соколовой.

Педагог Наровчатской средней школы Наталья Цыбизова преподнесла музею кофейный сервиз, который на протяжении долгих лет хранился в их семье.

Жительница села Большой Колояр Наталья Буренкова, советник юстиции 3-го класса, подарила музею форму старшего судебного пристава.

«Сотрудники музея-заповедника благодарны всем. Переданные предметы, вещи займут достойное место в экспозиции», - сообщается на сайте газеты «Наровчатские новости».

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