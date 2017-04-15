15.04.2017 | 10:54

С 17 по 22 апреля в Пензе и Кузнецке пройдет VI Международный театральный фестиваль «Золотая провинция».

Коллективы из Заречного, Кузнецка, Пензы, Перми, Москвы и Израиля подготовили для зрителей 17 работ разных жанров. Их цель - привить молодежи интерес к сценическому искусству.

«В программе фестиваля спектакли областного драматического театра, театра «Кукольный дом», муниципальных ТЮЗов Пензы и Заречного», - сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.

Напомним: в 2016 году в рамках «Золотой провинции» были представлены 22 постановки.

«К нам приезжают серьезные коллективы. Это говорит о том, что артисты соскучились по провинциальному зрителю. Возможно, мы немного наивные, зато настоящие», - подчеркнул тогда глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.