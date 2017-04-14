Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|14 апр 2017|19:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+6oC
Завтра | Дождь |
  59.78  |  $  56.29
 

Культура | Ансамбль «Вольница» представит программу «Песня собирает друзей»

14.04.2017|17:00
Печать

Свое 55-летие солист и художественный руководитель ансамбля «Вольница» Вячеслав Гуляевский отметит на сцене киноконцертного зала «Пенза» концертом «Песня собирает друзей». Хотя юбилей у артиста был еще в прошлом году.

«По просьбе друзей решили сделать новую программу. У нас готовы песни донского направления», - уточнил Вячеслав Гуляевский.

Кстати, специально для него артисты сшили новые костюмы. В двухчасовой программе праздничного концерта есть и эстрадные произведения.

«Люди очень любят песни прошлого века - у нас есть и такой блок», - отметил певец.

Также в концерте примут участие многочисленные друзья юбиляра, среди них музыкант из Воронежа Сергей Власов, который входит в золотую десятку гармонистов России.

Бенефис Вячеслава Гуляевского состоится 23 апреля в киноконцертном зале «Пенза». Начало в 17:00.

0
0
0
0
Гость|14.04.2017 19:27|

Эти то хоть не забирают деньги из бюджета,отняв их у детей.Или тоже благодаря им исчезло с десяток дворовых бесплатных детских клубов.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!