14.04.2017 | 17:00

Свое 55-летие солист и художественный руководитель ансамбля «Вольница» Вячеслав Гуляевский отметит на сцене киноконцертного зала «Пенза» концертом «Песня собирает друзей». Хотя юбилей у артиста был еще в прошлом году.

«По просьбе друзей решили сделать новую программу. У нас готовы песни донского направления», - уточнил Вячеслав Гуляевский.

Кстати, специально для него артисты сшили новые костюмы. В двухчасовой программе праздничного концерта есть и эстрадные произведения.

«Люди очень любят песни прошлого века - у нас есть и такой блок», - отметил певец.

Также в концерте примут участие многочисленные друзья юбиляра, среди них музыкант из Воронежа Сергей Власов, который входит в золотую десятку гармонистов России.

Бенефис Вячеслава Гуляевского состоится 23 апреля в киноконцертном зале «Пенза». Начало в 17:00.