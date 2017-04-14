Свое 55-летие солист и художественный руководитель ансамбля «Вольница» Вячеслав Гуляевский отметит на сцене киноконцертного зала «Пенза» концертом «Песня собирает друзей». Хотя юбилей у артиста был еще в прошлом году.
«По просьбе друзей решили сделать новую программу. У нас готовы песни донского направления», - уточнил Вячеслав Гуляевский.
Кстати, специально для него артисты сшили новые костюмы. В двухчасовой программе праздничного концерта есть и эстрадные произведения.
«Люди очень любят песни прошлого века - у нас есть и такой блок», - отметил певец.
Также в концерте примут участие многочисленные друзья юбиляра, среди них музыкант из Воронежа Сергей Власов, который входит в золотую десятку гармонистов России.
Бенефис Вячеслава Гуляевского состоится 23 апреля в киноконцертном зале «Пенза». Начало в 17:00.
Эти то хоть не забирают деньги из бюджета,отняв их у детей.Или тоже благодаря им исчезло с десяток дворовых бесплатных детских клубов.