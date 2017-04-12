12.04.2017 | 09:12

На фестивале «Золотая провинция», который пройдет в Пензенской области, пермский театр «У Моста» покажет в Пензе и Кузнецке яркие комедии «Зойкина квартира» Михаила Булгакова и «Ханума» Авксентия Цагарели.

Яркая, виртуозная, мистическая комедия «Зойкина квартира» будет представлена 18 апреля в МТЦ «Родина» в Кузнецке (ул. Ленина, 210), а 21 апреля - в Пензенском областном драматическом театре имени А. В. Луначарского (ул. Московская, 89).

Герои пьесы строят карточный домик надежд, который рушится под натиском реальных обстоятельств. Несмотря на то что действие происходит почти век тому назад (после революции, во времена НЭПа), пьеса остается остросовременной.

Предприимчивая Зоя Денисовна организует в своей квартире подпольный бордель, прикрываясь открытием модного ателье. Зойка пользуется покровительством очень влиятельного человека - коммерческого директора треста Бориса Семеновича Гуся. Наркоманы-китайцы устраивают подпольный синдикат кокаина в подвале прачечной и втираются в доверие к Зойке. Во время высшего взлета успеха они грабят, убивают и исчезают с деньгами. Вокруг зловеще кружат темные силы в виде незнакомцев из ГПУ.

19 апреля в Кузнецке и 22 апреля в Пензе зрители увидят музыкальную комедию о соперничестве двух свах «Ханума». Действие разворачивается в Грузии XIX века. Национальный колорит на сцене создают ведущие актеры театра, исполняя традиционные грузинские танцы и песни на фоне Авлабара - старинного района Тифлиса.

«Ханума» - история о грузинской свахе, которая заботится о счастье своих подопечных и находит его не только для них, но и для себя. Зрители увидят водевиль с интригами, веселыми происшествиями и сюрпризами в виртуозном исполнении артистов.

Пермский театр «У Моста», созданный в 1988 году Сергеем Федотовым, широко известен в Европе, трижды номинант и лауреат национальной премии «Золотая маска», лауреат театрального форума «Золотой витязь», обладатель 40 Гран-при зарубежных фестивалей, чемпион индийской Театральной олимпиады, участник 154 международных фестивалей.

По рейтингу журнала Forbes, театр «У Моста» входит в десятку лучших в России, а по версии портала Yell.ru - занимает четвертое место в рейтинге лучших театров страны.

Театр уже не первый год принимает участие в фестивале «Золотая провинция» и является его почетным гостем.

Подробнее узнать о театре «У Моста» можно на сайте www.teatr-umosta.ru.