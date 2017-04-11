11.04.2017 | 18:16

Учащихся пензенских колледжей пригласили в областную филармонию на концерт эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» под руководством Юрия Белоногова.

Выступление коллектива прошло в рамках месячника «Сурский край - без наркотиков». В течение всего этого времени творческие коллективы «Пензаконцерта» проводят концерты не только на собственных площадках, но и в школах региона. Это мероприятие получило название «Джаз против наркотиков».

«Не нужно наблюдать, как гниет рука или нога, чтобы получить какие-то позитивные эмоции. Их можно получить от концерта», - отметил руководитель эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» Юрий Белоногов.

Учащиеся художественного училища пытались даже запечатлеть происходящее на сцене с помощью карандаша и бумаги.