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Культура | Ансамбль «Экспресс-бэнд» выступил для учащихся пензенских колледжей

11.04.2017|18:16
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Учащихся пензенских колледжей пригласили в областную филармонию на концерт эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» под руководством Юрия Белоногова.

Выступление коллектива прошло в рамках месячника «Сурский край - без наркотиков». В течение всего этого времени творческие коллективы «Пензаконцерта» проводят концерты не только на собственных площадках, но и в школах региона. Это мероприятие получило название «Джаз против наркотиков».

«Не нужно наблюдать, как гниет рука или нога, чтобы получить какие-то позитивные эмоции. Их можно получить от концерта», - отметил руководитель эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» Юрий Белоногов.

Учащиеся художественного училища пытались даже запечатлеть происходящее на сцене с помощью карандаша и бумаги.

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