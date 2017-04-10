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Культура | Выставка в Заречном рассказывает о советской и германской моделях плена

10.04.2017|09:52
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В зареченском музейно-выставочном центре открылась уникальная выставка «Сквозь плен…». Экспозиция прибыла из города Красногорска Московской области. Она основана на материалах, которые долгое время были засекречены, многие из них впервые представлены публике.

Вставка посвящена советским военнопленным в Германии и, напротив, пребыванию иностранных пленных, в основном немецких, на территории Советского Союза.

«Это две модели плена, которые качественно отличаются друг от друга. Очень интересно их сопоставить», - приводит портал «Город Z» слова заместителя директора музейно-выставочного центра Виктора Кладова.

Большая часть экспозиции посвящена советскому плену, в котором немцы восстанавливали разрушенные ими же города, жили в лагерях и даже получали за свою работу деньги. Бывшим солдатам вермахта выдавали продуктовый паек, для них был организован досуг, им разрешалось вести переписку с родными.

«Немецкий плен являлся олицетворением жестокости, насилия и ненависти. Гитлеровцы сгоняли советских военнопленных в огромные лагеря без каких-либо условий существования. Выжить в нечеловеческих условия было практически невозможно. В нацистских лагерях погибло свыше трех миллионов наших солдат», - пишет «Город Z».

Выставка «Сквозь плен...» пробудет в Заречном до 11 мая. Познакомиться с экспозицией можно в любое время работы музейно-выставочного центра.

Источник — gorodz.info
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Гость|10.04.2017 10:04|

в Пензу выставка приедет или это только в Заречном, где соответствующие условия ?

Гость|10.04.2017 10:17|

Колючка... родная колючка... нет без тебя жизни, все мысли только о тебе...

Гость|10.04.2017 10:18|

на данном примере ярко отражено, как "цивилизованные" нации относятся к остальным. тема эта актуальна - всегда. не обязательно народ сгонять за колючую проволоку - можно оставить и как бы на свободе - в нищете и полу-голоде, с промытыми мозгами и оболваненными до скотского состояния - отары бессмысленных овец

Гость|10.04.2017 10:53|

penzainform.ru писал(a):

огромные лагеря без каких-либо условий существования. Выжить в нечеловеческих условия было практически невозможно
Военнопленный, это прежде всего бесплатная рабочая сила. Нигде никто военнопленных ради спортивного интереса не морил. Люди во время войны и ранения имели, имунитет ослабленный был, и антисанитария. А в Германии много русских работало в сельском хозяйстве и на заводах, в Вермахте много служило на вспомогательных должностях ХиВи они назывались.

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