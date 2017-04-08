08.04.2017 | 17:46

Ансамбль «Миряне» представил свою новую программу «Твои черные глаза полюбили меня». Это романтическая история, в которой переплетены счастье, печаль, ревность, радость от встреч, рассказанная через народные песни и городские романсы.

Пензячка Тамара Бедрань не могла пропустить этот концерт. Музыканты не раз были в этнографической экспедиции у ее тети в Канаевке, а ее папа плел для ансамбля лапти.

«Я считаю, что «Миряне» - гордость Пензенской области, они пример трепетного отношения к фольклорной музыке», - подчеркнула Тамара Бедрань.