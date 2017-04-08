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Культура | «Миряне» представили новую программу «Твои черные глаза полюбили меня»

08.04.2017|17:46
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Ансамбль «Миряне» представил свою новую программу «Твои черные глаза полюбили меня». Это романтическая история, в которой переплетены счастье, печаль, ревность, радость от встреч, рассказанная через народные песни и городские романсы.

Пензячка Тамара Бедрань не могла пропустить этот концерт. Музыканты не раз были в этнографической экспедиции у ее тети в Канаевке, а ее папа плел для ансамбля лапти.

«Я считаю, что «Миряне» - гордость Пензенской области, они пример трепетного отношения к фольклорной музыке», - подчеркнула Тамара Бедрань.

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Гость|08.04.2017 19:07|

penzainform.ru писал(a):

«Миряне» - гордость Пензенской области
А эта гордость тоже на народной шее сидит свесив ножки,как Зоренька,Вензеля,Провинция,все "профи" пензенского спорта.

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