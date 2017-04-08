Ансамбль «Миряне» представил свою новую программу «Твои черные глаза полюбили меня». Это романтическая история, в которой переплетены счастье, печаль, ревность, радость от встреч, рассказанная через народные песни и городские романсы.
Пензячка Тамара Бедрань не могла пропустить этот концерт. Музыканты не раз были в этнографической экспедиции у ее тети в Канаевке, а ее папа плел для ансамбля лапти.
«Я считаю, что «Миряне» - гордость Пензенской области, они пример трепетного отношения к фольклорной музыке», - подчеркнула Тамара Бедрань.
penzainform.ru писал(a):А эта гордость тоже на народной шее сидит свесив ножки,как Зоренька,Вензеля,Провинция,все "профи" пензенского спорта.