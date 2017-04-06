06.04.2017 | 15:33

Ансамбль «Миряне» приглашает всех на концерт «Твои черные глаза полюбили меня». Пензенцы станут очевидцами увлекательной любовной истории.

Они увидят, как происходит знакомство, как развиваются отношения, как их пытается испортить коварная разлучница, а затем порадуются за благополучный финал. И все это в обрамлении народных песен, танцев, обрядов.

«Название программы - это слова из песни, где мужчина признается женщине в любви. Мы хотим, чтобы наши зрители отдохнули душой», - отметила художественный руководитель ансамбля «Миряне» Елена Пыкова.

Концерт состоится 7 апреля в 19:00 в Пензенской областной филармонии.