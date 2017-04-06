06.04.2017 | 17:40

В Пензе провели губернаторский бал для представителей старшего поколения. Несмотря на внушительный возраст, все приглашенные ведут активную жизнь и очень любят танцевать.

Так, Анна Закс занимается в группе исторической хореографии «Комплимент». Женщина тщательно продумала свой образ, он соответствовал XIX веку.

«Воссоздавала костюм по картинкам в Интернете: какими должны быть платье и прическа. Купила накладные кудри и веер», - рассказала Анна Закс.

Некоторым дамам не повезло: не на всех хватило кавалеров.

«Мужчин маловато в любой театральной студии, нам приходится танцевать несколько раз подряд», - отметил участник губернаторского бала Сергей Зазуля.

Независимо от того, с кем пожилые люди встали в пару, никто не скучал. Все получали удовольствие от происходящего. Губернатор Иван Белозерцев поприветствовал пришедших и поблагодарил их за участие.