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Культура | Губернаторский бал собрал десятки пожилых пензенцев

06.04.2017|17:40
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В Пензе провели губернаторский бал для представителей старшего поколения. Несмотря на внушительный возраст, все приглашенные ведут активную жизнь и очень любят танцевать.

Так, Анна Закс занимается в группе исторической хореографии «Комплимент». Женщина тщательно продумала свой образ, он соответствовал XIX веку.

«Воссоздавала костюм по картинкам в Интернете: какими должны быть платье и прическа. Купила накладные кудри и веер», - рассказала Анна Закс.

Некоторым дамам не повезло: не на всех хватило кавалеров.

«Мужчин маловато в любой театральной студии, нам приходится танцевать несколько раз подряд», - отметил участник губернаторского бала Сергей Зазуля.

Независимо от того, с кем пожилые люди встали в пару, никто не скучал. Все получали удовольствие от происходящего. Губернатор Иван Белозерцев поприветствовал пришедших и поблагодарил их за участие.

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Гость|06.04.2017 18:52|

Лучше бы по городу погуляли,оставшийся лед собственным песочком посыпали.Во глпве с губернатором- пенсом!

Гость|06.04.2017 19:03|

Бабушки-дедушки! Когда же вы себя уважать будете?Посмотрите на толстую и тонкую(видимо организаторы) с каким презрением они на вас смотрят, их зарплаты в разы больше ваших жалких пенсий, "пир во время чумы".

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