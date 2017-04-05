05.04.2017 | 14:51

В Пензе открылась выставка графических картин. Ее планировали еще на 2016 год, но так сложились обстоятельства, что мероприятие смогли провести только сейчас. На выставке представлены 90 картин пензенских художников - ныне живущих и уже ушедших.

«Наша задача - показать, как работали мастера раньше и как они пишут сейчас», - уточнил председатель правления регионального отделения Союза художников России Виктор Шабанов.

Свою картину представила и художница Марина Калинина. Она готова поспорить с любым, кто скажет, что графика - это скучно.

«Масло - материал подвижный, исправимый, а пастель, например, стереть невозможно, работа требует внимательности, усидчивости», - пояснила Марина Калинина.

На выставке можно увидеть картины, написанные гуашью, тушью, пастелью, карандашом. Одна линогравюра выполнена в редкой технике монотипии.

«Предмет намазывают краской и пропечатывают на листе», - пояснил художник Сергей Уваров.

Планируется, что выставка в зале регионального отделения Союза художников России продлится до конца весны.