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Культура | В Музее русской армии открылась новая экспозиция

04.04.2017|16:05
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В Музее русской армии произошло сразу три события. Во-первых, там открылась новая экспозиция с подлинными предметами времен наполеоновских походов, Крымской войны и Первой мировой.

«К нам привезли экспонаты с Украины. Например, первый шлем, которым пользовалась русская армия», - рассказал руководитель военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас.

Есть несколько трехлинейных винтовок Мосина образца конца XIX века и карабины. Эти уникальные предметы особенно интересуют молодежь.

Во-вторых, стало известно, что военно-историческое движение Пензы будет расширяться.

«В 2017 году должны состояться три исторических фестиваля. Это «Марсово поле», «Перекресток цивилизаций», посвященный 780-летию битвы с войсками Батыя, и «На рубеже Московского царства». Последний фестиваль постараемся провести в декабре», - сообщил заместитель председателя правительства области Олег Ягов.

И еще одно яркое событие вечера: вручение медалей «За усердие» неравнодушным пензякам, которые внесли огромный вклад в проведение в позапрошлом году «Марсова поля» и развитие Музея русской армии. Награды получили девять человек. Остальные герои движения получили письменные благодарности.

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Гость|04.04.2017 19:47|

где у нас такой музей?

Гость|04.04.2017 20:34|

И правда, где у нас такой и когда он открылся?

Гость|04.04.2017 20:35|

Оказывается, в бывшем к/т Октябрь.

Гость|04.04.2017 21:48|

В Доме молодёжи на ул. Кирова.

Гость|04.04.2017 21:53|

А выставка случайно не "50 сортов картохи" называется? А то в картинной галерее саженцы кустов-цветов выставляют

Имя: Гость
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