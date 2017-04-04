04.04.2017 | 16:05

В Музее русской армии произошло сразу три события. Во-первых, там открылась новая экспозиция с подлинными предметами времен наполеоновских походов, Крымской войны и Первой мировой.

«К нам привезли экспонаты с Украины. Например, первый шлем, которым пользовалась русская армия», - рассказал руководитель военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас.

Есть несколько трехлинейных винтовок Мосина образца конца XIX века и карабины. Эти уникальные предметы особенно интересуют молодежь.

Во-вторых, стало известно, что военно-историческое движение Пензы будет расширяться.

«В 2017 году должны состояться три исторических фестиваля. Это «Марсово поле», «Перекресток цивилизаций», посвященный 780-летию битвы с войсками Батыя, и «На рубеже Московского царства». Последний фестиваль постараемся провести в декабре», - сообщил заместитель председателя правительства области Олег Ягов.

И еще одно яркое событие вечера: вручение медалей «За усердие» неравнодушным пензякам, которые внесли огромный вклад в проведение в позапрошлом году «Марсова поля» и развитие Музея русской армии. Награды получили девять человек. Остальные герои движения получили письменные благодарности.