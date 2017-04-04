04.04.2017 | 17:01

В зале областного драматического театра свободных мест не было. Так Пенза встретила юмориста, певца, руководителя Государственного театра пародий Владимира Винокура. Он всегда был и по сей день остается любимцем публики.

«Это такой человек, которого ни с кем не спутаешь. И поет, и танцует, и пародирует», - поделилась горожанка.

В Пензе Владимир Натанович бывал уже не раз. Съемочной группе 11 канала удалось встретиться со звездой еще до начала знаменитого «Виношоукура». Народный артист РСФСР сразу подчеркнул, что к нашему городу питает особые чувства и всегда приезжает с удовольствием.

«Пензенский зритель особый, его знают по всей России», - отметил он.

Выступления Владимира Винокура - юмор без границ, знакомый каждому гражданину нашей страны с молодости. Большинство, номеров - это, казалось бы, обычные случаи из жизни россиян. Но в исполнении знаменитого артиста можно взглянуть на них по-другому, с чувством юмора и улыбкой на лице.

Выступление Владимира Винокура продолжалось более полутора часов и не оставило зрителей равнодушными.