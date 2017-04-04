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Культура | Концерт Владимира Винокура в Пензе прошел с аншлагом

04.04.2017|17:01
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В зале областного драматического театра свободных мест не было. Так Пенза встретила юмориста, певца, руководителя Государственного театра пародий Владимира Винокура. Он всегда был и по сей день остается любимцем публики.

«Это такой человек, которого ни с кем не спутаешь. И поет, и танцует, и пародирует», - поделилась горожанка.

В Пензе Владимир Натанович бывал уже не раз. Съемочной группе 11 канала удалось встретиться со звездой еще до начала знаменитого «Виношоукура». Народный артист РСФСР сразу подчеркнул, что к нашему городу питает особые чувства и всегда приезжает с удовольствием.

«Пензенский зритель особый, его знают по всей России», - отметил он.

Выступления Владимира Винокура - юмор без границ, знакомый каждому гражданину нашей страны с молодости. Большинство, номеров - это, казалось бы, обычные случаи из жизни россиян. Но в исполнении знаменитого артиста можно взглянуть на них по-другому, с чувством юмора и улыбкой на лице.

Выступление Владимира Винокура продолжалось более полутора часов и не оставило зрителей равнодушными.

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Гость|04.04.2017 19:10|

БАНДЕРОВЕЦ

Гость|04.04.2017 19:19|

Не до смеху сейчас , не до смеху..

Гость|04.04.2017 19:37|

А крышечками не будут принимать за билет?

Гость|04.04.2017 19:43|

Только дебилы ходят на этого жыда . У него весь юмор ниже пояса . Ублюдки он и те кто ему аплодирует .

Гость|04.04.2017 19:45|

Гость писал(a):

У него весь юмор ниже пояса
На пример?

Гость|04.04.2017 19:48|

Надеюсь концерт был благотворительный и все средства пошли на достройку храма?

Гость|04.04.2017 19:50|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
У него весь юмор ниже пояса
На пример?
Его знаменитый рассказ про пляж . Забыл ? Где он выходит из моря не подозревая что без плавок , подходит к женщине и ведёт беседу . Полно и других сцен . Набирай в Ютубе и любуйся жыдом .

Гость|04.04.2017 19:53|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
У него весь юмор ниже пояса
На пример?
Набери : ВЛАДИМИР ВИНОКУР " ОТДЫХ У МОРЯ " .

Гость|04.04.2017 19:55|

Кстати , да , Винокур педераст .

Гость|04.04.2017 19:56|

Надеюсь концерт был благотворительный и все собранные средства были переданы на строительство храма

Гость|04.04.2017 20:00|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
У него весь юмор ниже пояса
На пример?
Набери : ВЛАДИМИР ВИНОКУР " ОТДЫХ У МОРЯ " .

Ну вот, а говорил что "весь юмор" - а там старый эпизод только

Гость|04.04.2017 20:05|

Набери : ВЛАДИМИР ВИНОКУР " ОТДЫХ У МОРЯ " .

Ну вот, а говорил что "весь юмор" - а там старый эпизод толькоМожешь расцеловать кумира , я не против .

Гость|04.04.2017 20:26|

Гость писал(a):

Можешь расцеловать кумира , я не против
Про "весь юмор" - слился? Вот и в жизни ты такой. Слитый.

Гость|04.04.2017 20:28|

Его бы на майдан

Гость|04.04.2017 20:42|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Можешь расцеловать кумира , я не против
Про "весь юмор" - слился? Вот и в жизни ты такой. Слитый.
А кто и чем тебя наполняет , шалунишка ?

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