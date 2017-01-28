28.01.2017 | 17:11

В театре «Кукольный дом» идут последние репетиции спектакля для взрослых «Попугай и веники». Это постановка по мотивам одноименной пьесы Николая Коляды. Она рассказывает о маленьких людях, которые зарабатывают на жизнь как придется.

«В нашей суровое, жестокое, сумрачное время огромный дефицит любви и сострадания даже к близким людям. Поиск этой любви и подтолкнул нас к созданию спектакля», - отметил художественный руководитель областного театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков.

Зрители в зале смогут и посмеяться от души, и задуматься о жизни, а порой и взгрустнуть. Премьерный показ спектакля «Попугай и веники» состоится 29 января в 18:30.