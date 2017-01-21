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Культура | Театр моды Ольги Букиной привез первое место с международного фестиваля

21.01.2017|16:09
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Все кубки, завоеванные театром моды Ольги Букиной, меркнут на фоне последнего трофея. Известный творческий коллектив из Пензы покорил Европу. На международном детско-юношеском фестивале «Зимняя сказка» наши девушки заняли первое место. Конкурс проходил в Праге, в нем приняли участие представители семи стран: Германии, Польши, Чехии, Бельгии, Грузии, Китая и России.

«Это было разноязычное общество, где никто никого не понимает. Но очевидно, что выступаем мы не только за область, но и за всю страну, ответственность сумасшедшая. Так что эта победа далась нам нелегко», - отметила руководитель театра моды Ольга Букина.

На суд жюри сурские модельеры представили три коллекции одежды: «Басе», «Метка корсара» и «Белая Индия».

За время конкурса пензенская делегация успела посетить несколько европейских столиц.

«Интересно, что молодежь там не делится на возрастные группы, и девушки 17 лет дружат с теми, кому только 12», - рассказали воспитанницы театра моды.

Также в качестве награды коллектив получил гранд в размере 800 евро. Эти деньги будут потрачены на участие в конкурсе «Юность Европы». Он намечен на следующий год и пройдет во время круиза по Средиземноморью.

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Гость|21.01.2017 18:48|

Хватит людям мозги парить

Гость|21.01.2017 19:22|

Никаких мод из Европы. Нужно повернуться к ним ....

Гость|21.01.2017 21:29|

Эта букина полная редиска

Гость|21.01.2017 22:31|

Выскочка без образования,бросившая мужа инвалида.

Гость|21.01.2017 23:44|

А вот копаться в чужом белье могут только завистники и неудачники. Чужая слава - покоя не дает Вместо того,чтобы радоваться, и гордиться проще оплевать.Вот это по -пензенски

Гость|22.01.2017 08:29|

осталось узнать, кто такая оля букина

Имя: Гость
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