21.01.2017 | 16:09

Все кубки, завоеванные театром моды Ольги Букиной, меркнут на фоне последнего трофея. Известный творческий коллектив из Пензы покорил Европу. На международном детско-юношеском фестивале «Зимняя сказка» наши девушки заняли первое место. Конкурс проходил в Праге, в нем приняли участие представители семи стран: Германии, Польши, Чехии, Бельгии, Грузии, Китая и России.

«Это было разноязычное общество, где никто никого не понимает. Но очевидно, что выступаем мы не только за область, но и за всю страну, ответственность сумасшедшая. Так что эта победа далась нам нелегко», - отметила руководитель театра моды Ольга Букина.

На суд жюри сурские модельеры представили три коллекции одежды: «Басе», «Метка корсара» и «Белая Индия».

За время конкурса пензенская делегация успела посетить несколько европейских столиц.

«Интересно, что молодежь там не делится на возрастные группы, и девушки 17 лет дружат с теми, кому только 12», - рассказали воспитанницы театра моды.

Также в качестве награды коллектив получил гранд в размере 800 евро. Эти деньги будут потрачены на участие в конкурсе «Юность Европы». Он намечен на следующий год и пройдет во время круиза по Средиземноморью.