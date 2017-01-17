17.01.2017 | 09:35

В понедельник, 16 января, в Управлении культуры и архива Пензенской области собрались руководители духовых оркестров и ансамблей из Пензы, Кузнецка, Заречного, Бессоновского, Белинского, Нижнеломовского и других районов области, чтобы провести учредительное собрание по созданию Пензенского филиала Всероссийского духового общества.

Главным коллективом, вокруг которого будет формироваться общество, станет пензенский муниципальный духовой оркестр под управлением заслуженного работника культуры России Анатолия Набережного.

«В Пензенской области действуют 11 оркестров духовой музыки - профессиональные, самодеятельные, учебные, военные ансамбли. На совещании обсуждалось проведение на праздновании Дня Победы и Дня России сводного парада духовых оркестров и ансамблей», - сообщает пресс-служба областного управления культуры и архива.