Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|17 янв 2017|09:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  63.23  |  $  59.61
 

Культура | В Пензе планируют провести сводный парад духовых оркестров

17.01.2017|09:35
Печать

В понедельник, 16 января, в Управлении культуры и архива Пензенской области собрались руководители духовых оркестров и ансамблей из Пензы, Кузнецка, Заречного, Бессоновского, Белинского, Нижнеломовского и других районов области, чтобы провести учредительное собрание по созданию Пензенского филиала Всероссийского духового общества.

Главным коллективом, вокруг которого будет формироваться общество, станет пензенский муниципальный духовой оркестр под управлением заслуженного работника культуры России Анатолия Набережного.

«В Пензенской области действуют 11 оркестров духовой музыки - профессиональные, самодеятельные, учебные, военные ансамбли. На совещании обсуждалось проведение на праздновании Дня Победы и Дня России сводного парада духовых оркестров и ансамблей», - сообщает пресс-служба областного управления культуры и архива.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!